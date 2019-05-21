Endonezya'da uyuşturucu satıcısı Fransıza idam cezası

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fransız uyruklu Felix Dorfin, Endonezya'nın tatil beldelerinden Lombok Adası'nda 3 kilo kadar çeşitli uyuşturucuları sokmaktan suçlu bulundu. Dorfin, geçen eylül ayında adadaki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Endonezya, kaçakçılara bazı hallerde idam cezasının verildiği, en sert uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip.

HAVALİMANINDA YANINDA UYUŞTURUCULARLA YAKALANDI

Avukatı, Dorfin'in cezayı temyize götüreceklerini açıkladı. Fransız vatandaşı, Singapur'dan geldiği uçakta yanında aralarında ecstacy haplar ve amfetamin de bulunan çeşitli uyuşturucu maddeleri taşıyan çanta bulununca gözaltına alındı.

EN AZ 20 YIL HAPİS CEZASI

Yargıç, uluslararası bir kaçakçılık çetesinde oynadığı rol ve yakalanan uyuşturucunun miktarının, cezayı ağırlaştıran unsurlar olduğunu söyledi.

Savcılar, Dorfin için 20 yıl hapis ve 700 bin ABD doları para cezası, para cezasını ödeyemediği takdirde de bir yıl daha ek hapis yatmasını istemişti.

2016'dan bu yana Endonezya'da idam cezası infaz edilmedi ve infaz sırasında birçok yabancı ülke vatandaşı da var.

HAPİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Dorfin daha önce, kaldığı hücrenin penceresindeki parmaklıkları kesip, perdeden yapılan iple yere inerek firar etmişti.

Dorfin'e yardım ettiği gerekçesiyle bir kadın polis gözaltına alınmış ve daha sonra adanın kuzeyindeki ormanda saklanırken bulunmuştu.