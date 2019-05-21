taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Endonezya'da uyuşturucu satıcısı Fransıza idam cezası

Endonezya'da 35 yaşındaki Fransız vatandaşı bir şahıs, savcıların 20 yıl hapis istediği uyuşturucu kaçakçılığı davasında idam cezasına çarptırıldı.

AA | 21.05.2019 - 07:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fransız uyruklu Felix Dorfin, Endonezya'nın tatil beldelerinden Lombok Adası'nda 3 kilo kadar çeşitli uyuşturucuları sokmaktan suçlu bulundu. Dorfin, geçen eylül ayında adadaki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Endonezya, kaçakçılara bazı hallerde idam cezasının verildiği, en sert uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip.

HAVALİMANINDA YANINDA UYUŞTURUCULARLA YAKALANDI

Avukatı, Dorfin'in cezayı temyize götüreceklerini açıkladı. Fransız vatandaşı, Singapur'dan geldiği uçakta yanında aralarında ecstacy haplar ve amfetamin de bulunan çeşitli uyuşturucu maddeleri taşıyan çanta bulununca gözaltına alındı.

Endonezya'da uyuşturucu satıcısı Fransıza idam cezası

EN AZ 20 YIL HAPİS CEZASI

Yargıç, uluslararası bir kaçakçılık çetesinde oynadığı rol ve yakalanan uyuşturucunun miktarının, cezayı ağırlaştıran unsurlar olduğunu söyledi.

Savcılar, Dorfin için 20 yıl hapis ve 700 bin ABD doları para cezası, para cezasını ödeyemediği takdirde de bir yıl daha ek hapis yatmasını istemişti.

2016'dan bu yana Endonezya'da idam cezası infaz edilmedi ve infaz sırasında birçok yabancı ülke vatandaşı da var.

HAPİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Dorfin daha önce, kaldığı hücrenin penceresindeki parmaklıkları kesip, perdeden yapılan iple yere inerek firar etmişti.

Dorfin'e yardım ettiği gerekçesiyle bir kadın polis gözaltına alınmış ve daha sonra adanın kuzeyindeki ormanda saklanırken bulunmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

108
Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

74
BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

25
Ukrayna Savunma Bakanı'ndan bombalanmış Kremlin pozu

Ukrayna Savunma Bakanı'ndan bombalanmış Kremlin pozu

9
Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

31
ABD'li milyarder, 400 öğrencinin kredi borcunu ödeyecek

ABD'li milyarder, 400 öğrencinin kredi borcunu ödeyecek

20
Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir