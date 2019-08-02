taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5754
Euro
6.1922
Altın
1445.46
Borsa
99799.37
Gram Altın
259.359

Endonezya’da yanardağ alarmı

5 patlamanın yaşandığı Canoe Yanardağı'nın faaliyet seviyesi 2 dereceye çıkarıldı.

İHA | 02.08.2019 - 17:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Endonezya Jeolojik Afet Yönetim Merkezi, Doğu Java’nın Bandung şehrinde bulunan Canoe Yanardağı’nda yerel saatle dün 20.00’den bugün 02.00 sıralarına kadar 5 patlama gözlemlenmesinin ardından, yanardağ için ikinci seviye aktivite alarmı verdi.

Batı Java hükümet yetkilileri, yanardağın 180 metre yüksekliğe küller savurmasının ardından kratere 1 buçuk metreden fazla yaklaşılmasını yasakladı.

PATLAMA KONUSUNDA UYARI YAPILMIŞTI

Yanardağdaki volkanik hareketlilikte son zamanlarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Geçtiğimiz Cuma da aynı yanardağdan savrulan küllerin ve dumanın 200 metre yüksekliğe ulaşması üzerine Çin’in Endonezya Büyükelçiliği, vatandaşlarını yanardağ patlaması riski konusunda uyarmıştı.

Endonezya’da yanardağ alarmı

KÜLLER 3 BİN METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Endonezya, yeraltı hareketliliğinin aktif olduğu Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer alıyor. Nisan ayında da Endonezya’nın Bali kentinde bulunan Agung Yanardağı’ndaki korkunç patlama sonrası havaya saçılan küller 3 bin metre yüksekliğe ulaşmıştı. 26 Nisan’daki patlamanın ardından yerel havacılık idaresi, uçuşlar için yüksek tehlike uyarısında bulunmuştu.

Bandung şehrinde, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Canoe Yanardağı, Endonezya’daki aktif 129 yanardağdan yalnızca biri. Turistler için bir cazibe merkezi olan yanardağın etrafında yürüyüş yapılmasına ve otobüs turları düzenlenmesine izin veriliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

91
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü

Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü

180
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

179
TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

900
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

132
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

118
Binali Yıldırım Erzincan'da

Binali Yıldırım Erzincan'da

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir