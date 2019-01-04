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Endonezya'da yanardağı patlaması

Tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı'nda bir günde 37 patlama oldu.

AA | 04.01.2019 - 06:19..
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Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan yanardağda son 24 saatte 37 patlama yaşandığını açıklayarak, yanardağdan çıkan kül ve dumanın 2 bin metre yüksekliğe kadar ulaştığını belirtti.

Yanardağda her gün patlama olduğunu anlatan Nugroho, yanardağ için alarm durumunun turuncu (Siaga) seviyeyede olduğunu hatırlatarak, krateri çevreleyen 5 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Endonezya'da yanardağı patlaması

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULDU

Tsunamiye neden olan yanardağın çevresindeki adalara geçen hafta erken uyarı sistemi kurulurken, yanardağda oluşan yeni çatlakların koparak yeni bir tsunami oluşturması ihtimaline karşı da sahil şeridindeki bölge halkının ihtiyatlı olunması çağrısı yapılıyor.

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