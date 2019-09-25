Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma

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İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

Tunceli’de iki kardeşin ölümüne neden olan bombanın, el yapımı patlayıcı olduğu ve yapılan kriminal inceleme sonucuna göre terör örgütü PKK'ya ait olduğu kesinlik kazandı.