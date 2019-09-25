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Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma

Ülkede yapılan yolsuzluğa karşı baş kaldıran öğrencilerle polisler arasında çatışma çıktı.

AA | 25.09.2019 - 10:17..
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Paris, Venezuela ve Hong Kong'dan sonra Endonezya da iç karışıklığa doğru yavaş yavaş sürükleniyor.

Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma

ÖĞRENCİLERDEN YOLSUZLUK PROTESTOSU

Endonezya'da öğrencilerden oluşan bir topluluk, Temsilciler Meclisi'nin yolsuzluğu ortadan kaldırma ve ceza yasası konusunda hazırladığı düzenlemeyi protesto etmek için Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da bir araya geldi.

Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma

POLİSLERLE ÖĞRENCİLER ÇATIŞTI

Protestolar sırasında polis ve öğrenciler arasında çatışma çıktı. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma

Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma

Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma

Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma

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