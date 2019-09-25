Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma

Paris, Venezuela ve Hong Kong'dan sonra Endonezya da iç karışıklığa doğru yavaş yavaş sürükleniyor.
ÖĞRENCİLERDEN YOLSUZLUK PROTESTOSU
Endonezya'da öğrencilerden oluşan bir topluluk, Temsilciler Meclisi'nin yolsuzluğu ortadan kaldırma ve ceza yasası konusunda hazırladığı düzenlemeyi protesto etmek için Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da bir araya geldi.
POLİSLERLE ÖĞRENCİLER ÇATIŞTI
Protestolar sırasında polis ve öğrenciler arasında çatışma çıktı. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.