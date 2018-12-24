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Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 373'e yükseldiği bildirildi.

AA | 24.12.2018 - 20:34..
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Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (BNPB) yapılan açıklamada, Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide, yaşamını yitirenlerin sayısının 373'ye çıktığı, yaralı sayısının ise bin 459 olduğu belirtildi.

TSUNAMİYE VOLKANİK HAREKETLİLİK NEDEN OLDU

Açıklamada, 128 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken, henüz ulaşılamayan bölgelerde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin, tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölüEndonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

Endonezya'daki tsunami felaketi: 373 ölü

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