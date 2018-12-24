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Endonezya'da tsunami: Ölü sayısı 281'e yükseldi

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide, ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi.

AA | 24.12.2018 - 06:06..
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Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise bin 16 olduğunu açıkladı.

Tsunami nedeniyle 57 kişinin kayıp olduğunu bildiren Nugroho, Anak Krakatau  Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilikten dolayı, yeni bir tsunami tehlikesine karşı sahil şeridinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

Endonezya'da tsunami: Ölü sayısı 281'e yükseldi

Endonezya'daki tsunamiye neden olan volkanın patlama görüntüleri VİDEO

UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR

Ülke genelinde bazı bölgelerdeki tsunami uyarı sistemlerinin çalındığını ya da hasar verildiğini belirten Nugroho, 2012'den bu yana genel olarak tsunami uyarı sisteminde sorun olduğunu vurgulayarak, uyarı sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini aktardı.

Öte yandan sosyal medyada üzerinden yapılan paylaşımlarda halk, erken tsunami uyarı sisteminin çalışmamasından dolayı can kayıplarının yaşandığını ve ölümlerden, hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, şu ana kadar 3 binden fazla kişinin yer değiştirdiği bildirildi.

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