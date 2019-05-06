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Endonezya'daki yorgunluk ölümleri sayısı 500'ü geçti

Endonezya Seçim Komisyonu, 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi sırasında ve sonrasında aşırı iş yükünün yol açtığı yorgunluk nedeniyle ölenlerin sayısının 500'ü aştığını açıkladı

AA | 06.05.2019 - 09:21..
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Seçim günü ve sonrasında, şu ana kadar Endonezya Seçim Komisyonu'na bağlı 412 sandık görevlisi, Seçim Denetleme Kurumu'ndan 92 görevli ve aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu toplamda 500'den fazla kişi, aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti.

AİLELERE TAZMİNAT VERİLİYOR

Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin de hastanede tedavi gördüğü ve özellikle sandık görevlilerinde can kaybının yüksek olduğu aktarıldı. Seçimin işleyişi ve güvenliğinden sorumlu her birimin, ölenlerin ailelerine farklı miktarlarda tazminat ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Endonezya'daki yorgunluk ölümleri sayısı 500'ü geçti

ÖLENLERİN ÇOĞU 40 YAŞ ÜSTÜ

Aşırı iş yükü ve uzun süren çalışma saatinin yol açtığı yorgunluktan kaynaklı tükenme, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi rahatsızlardan ölenlerin çoğunun 40 yaşın üstünde olduğu bildirildi. Hafta başında 367 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Endonezya'daki yorgunluk ölümleri sayısı 500'ü geçti

YAKLAŞIK 15 BİN TL ÖDENİYOR

Öte yandan Endonezya Seçim Komisyonu Başkanı Arif Budiman, ölenlerin ailelerine 36 milyon rupiah (yaklaşık 15 bin TL) ödemeye başladıklarını açıkladı. Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, iki seçimin aynı gün yapılması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Endonezya'daki yorgunluk ölümleri sayısı 500'ü geçti

7 MİLYON SANDIK GÖREVLİSİ

Endonezya'da ilk kez genel seçimler ve devlet başkanı seçimi aynı günde düzenlenirken, 800 binden fazla oy kullanma merkezinde 7 milyon kişi görevlendirildi. Ülkede 193 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık yüzde 81'nin katılım sağladığı seçime ilişkin resmi sonuçlarının 22 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.

Endonezya'daki yorgunluk ölümleri sayısı 500'ü geçti

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