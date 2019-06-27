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Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle kadın ticareti

Endonezya'da evlilik vaadiyle kandırılan kadınların, Çin'de kölelik koşullarında çalıştırıldığı tespit edildi.

AA | 27.06.2019 - 09:37..
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Endonezya'da insan kaçaklığı yapan bir şebeke, Çinli erkekler ile evlilik vaadiyle 29 Endonezyalı kadını kandırdı.

KÖLE ŞARTLARI

Batı Kalimantan eyaletinde 13, Batı Cava eyaletinde 16 kadının şebekenin ağına düştüğü belirlenirken, evlilik amacıyla Çin’e giden kadınların evde ya da fabrikada köle şartlarında çalıştırıldığı ifade edildi.

YOKSUL KADINLARI SEÇİYORLAR

Özelikle yoksul kadınları seçen şebekenin, Çin’de daha iyi bir yaşam ve büyük maddi gelir gibi vaatlerle kadınları ağlarına düşürdüğü kaydedildi. Çin'e giden kadınların, aileleriyle görüşmelerinin yasaklandığı ve bazı kadınların cinsel istismara uğradığı vurgulandı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Batı Kalimantan’ın Pontianak bölgesinde polisin yaptığı operasyonda, insan kaçakçılığı ağı içerisinde olduğu belirlenen Endonezyalı bir çift ve 8 Çinli'nin gözaltına alındığı açıklandı.

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