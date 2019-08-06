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Endonezyalı çiftin Bursa'da nikahı kıyıldı

Mohammed Muafı Hımam ve Dina Dina, İHH yardımıyla Endonezya'dan Bursa'ya geldi.

İHA | 06.08.2019 - 15:01..
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Endonezya’da gerçekleşen tsunami sırasında ailesini kaybederek İnsani Yardım Vakfı (İHH) yardımıyla Türkiye’ye gelen 24 yaşındaki Dina Dina ve eğitim almak için göç eden 28 yaşındaki Mohammed Muafı Hımam, Uludağ Üniversitesi’nde tanışarak evlenmeye karar verdi.

BURSA'DA DÜNYAEVİNE GİRDİLER

İlk görüşte birbirlerinden etkilenen ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen genç çift, Merinos Nikah Salonu’nda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın kıydığı nikah ile dünyaevine girdi.

Endonezyalı çiftin Bursa'da nikahı kıyıldı

"BURSA İKİNCİ EVİMİZ"

Mutlu günlerinde yanlarında olan Başkan Dündar’a teşekkür eden Dina Dina ise “Yaşadıklarımdan dolayı duygusal yanım ağır basıyor. Bursa, benim ikinci evim. Çünkü hayatımdaki en kıymetli insan olan eşimi burada buldum. Ne kadar şükretsem az olur. Ayrıca nikahımızı belediye başkanımızın kıyması da kendimi çok özel hissettirdi.” diye konuştu.
Törenin sonunda Başkan Dündar, evlilik cüzdanını gelin Dina’ya teslim ederken, çifte çeşitli hediyeler verdi.

Endonezyalı çiftin Bursa'da nikahı kıyıldı


Endonezyalı çiftin Bursa'da nikahı kıyıldı

Endonezyalı çiftin Bursa'da nikahı kıyıldı

Endonezyalı çiftin Bursa'da nikahı kıyıldı

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