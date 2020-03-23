Enfekte nedir

Koronavirüs hayatımıza girdikten sonra sıklıkta duyduğumuz kelimelerden birisi “enfekte” oldu.

Kelime anlamı olarak hastalık yapan bir mikroorganizmanın yani virüsün, bir kişiye bulaşarak, yayılması anlamını taşıyor.

Şimdilerde ise enfeksiyona uğranmasının tanımı olarak kullanılıyor.

"ENFEKTE OLMAK"

Virüse maruz kaldığından şüphelenilen bir kişiden, bir başkasına bulaşma durumunda ise “enfekte oldu” kavramı kullanılıyor. Ancak her enfekte olan birey, hayati tehlike taşımıyor ve hastalığı yenerek yaşama yeniden tutunabiliyor.

TEMAS YOK

Temas yoluyla tehlikeli bir boyuta gelen "enfekte" yayılımının etkisini de kısa sürede gösterebiliyor. Öyle ki, enfekte olmuş kişilerin temastan kaçınması ve kendisini sağlıklı bireylerden uzak tutması uzmanlar tarafından öneriliyor.