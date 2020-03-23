taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5767
Euro
7.116
Altın
1529.37
Borsa
85013.49
Gram Altın
323.29
Bitcoin
41626.38

Enfekte nedir

Bir diğer anlamı "bulaşmak" olan kavram, temas yoluyla kişiden kişiye geçebiliyor.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs hayatımıza girdikten sonra sıklıkta duyduğumuz kelimelerden birisi “enfekte” oldu.

Kelime anlamı olarak hastalık yapan bir mikroorganizmanın yani virüsün, bir kişiye bulaşarak, yayılması anlamını taşıyor.

Şimdilerde ise enfeksiyona uğranmasının tanımı olarak kullanılıyor.

"ENFEKTE OLMAK"

Virüse maruz kaldığından şüphelenilen bir kişiden, bir başkasına bulaşma durumunda ise “enfekte oldu” kavramı kullanılıyor. Ancak her enfekte olan birey, hayati tehlike taşımıyor ve hastalığı yenerek yaşama yeniden tutunabiliyor.

Enfekte nedir

TEMAS YOK

Temas yoluyla tehlikeli bir boyuta gelen "enfekte" yayılımının etkisini de kısa sürede gösterebiliyor. Öyle ki, enfekte olmuş kişilerin temastan kaçınması ve kendisini sağlıklı bireylerden uzak tutması uzmanlar tarafından öneriliyor.

İlginizi Çekebilir
Askorbik Asit nedir
Bazı gıdalarda doğal olarak mevcut olan ve suda eriyen C vitamini olarak adlandırılır.
Uluslararası Uzay İstasyonu nedir
Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssüdür.
Komorbidite nedir
Diğer adı eş tanı olan komorbidite, tıp dilinde iki veya daha fazla hastalığın belirli bir zaman diliminde birlikte bulunmasıdır.
Amor nedir
Amor, insanların birbirine derin bir bağlılıkla besledikleri sevgiye denir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ultrasonografi nedir
Ultrasonografi nedir
0
Facebook'a 3 boyutlu fotoğraf nasıl yüklenir
Facebook'a 3 boyutlu fotoğraf nasıl yüklenir
6
Yavru kediye tuvalet eğitimi nasıl verilir
Yavru kediye tuvalet eğitimi nasıl verilir
13
Notre Dame nedir
Notre Dame nedir
0
Pasif içicilik ve zararları nelerdir
Pasif içicilik ve zararları nelerdir
5
Stroop Etkisi nedir
Stroop Etkisi nedir
1
Karambit nedir
Karambit nedir
1
[+] Görüş bildir