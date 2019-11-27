Enflasyon daha da düşecek 4,9 olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştiriyor.

ENFLASYON DÜŞECEK

Albayrak, enflasyonun 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de yüzde 4,9 olacağını açıkladı.

İŞSİZLİK AZALACAK

Ayrıca Albayrak işsizliğin düşeceğini de dile getirerek, "2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

MAKBUZ BASTIRILMAYACAK 100 MİLYON TASARRUF SAĞLANACAK

Albayrak, "Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak.

MANİPÜLASYONLAR ANLIK İZLENECEK

Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA 2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz.

Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı.

2020'DE 2.2 MİLYAR LİRA ÖDENEK

Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.

KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandı.

