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Enflasyon raporu açıklandı

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 10:48..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

Çetinkaya'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

Küresel iktisadi faaliyetlerde gözlenen ivme kaybı 2018 son çeyreğinde sürdü. Büyüme hızı bazı gelişen ülkelerde de yavaşladı.

Gelişmiş ülkelerde para politikası normalleşme süreçlerinin yavaşlayacağına dair sinyaller uzun vadeli tahvil getirilerinin gerilemesine yol açtı.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları dalgalı bir seyir izlemekte 2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir.

Üretici enflasyonunda yılık azalışa karşın TÜFE'deki ÜFE baskısı ilk çeyrekte de sürdü.

Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir.

Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesini bekliyoruz.

Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur.

Enflasyon raporu açıklandı

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