Enflasyonla mücadele varken Black Friday’e gerek kalmadı

Dünya çapında pek çok marka ve firmanın indirim yaptığı, müşterilerin indirimlerden faydalanabilmek için mağazalarda izdihama neden olduğu gün olan "Kara Cuma" (Black Friday) yaklaşıyor.

ABD merkezli ‘alışveriş çılgınlığı’ olarak başlatılan “Black Friday’in” yersiz olduğunu belirten Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Başkanı Mustafa Çınar, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"PAZARLAMANIN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ"

Çınar, "Serbest piyasa ekonomisinde yer alan ve tüketiciye kolaylık sağlayan indirim, ödeme kolaylıkları ve kampanyalar ticareti canlandırmaktadır. Ekonominin dinamiklerinden olan ticaret ve tüketimin doğru seyrinde ilerlemesi hem üretici hem de tüketici açısından ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ancak "Black Friday" tüketim çılgınlığının birkaç yıldır ülkemizde de görülmesi tasvip ettiğimiz bir durum değil. Ekonomideki bu dinamiklerin, "Kara Cuma" adı altında bir güne sığdırılarak tüketim çılgınlığına dönüşmesi ve Müslümanların kutsal günü ile olumsuz ifade çağrıştıran “kara” kelimesinin birleştirilerek pazarlanmasını değerlerimiz açısından uygun bulmuyoruz.” açıklamasında bulundu.

"KÜLTÜR TRANSFERİNE DE İHTİYAÇ YOKTUR"

Çınar sözlerinin devamında cuma gününün manevi manasını itibarsızlaştıran kavramların ticari hayatın içerisine yerleştirilmesinin doğru olmadığnı belirtti.

"Bizler için manevi anlamı olan cuma gününün bu tür olağan dışı yöntemlerle anlamından koparılmasını kesinlikle doğru bulmadığını belirten Çınar, “İndirim, ödeme kolaylıkları ve kampanyaların sıklıkla olduğu günleri yaşıyoruz. Bayram alışverişlerimiz, ramazan alışverişlerimiz, hediyeleşme kültürümüz bu ekonomik dinamikleri etkileyen faktörlerdendir. Ayrıca başka bir kültür transferine de ihitiyaç yoktur ” diyerek ABD menşeli alışveriş çılgınlığına tepki gösterdi.