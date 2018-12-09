Engeline rağmen kendi işinin patronu oldu

İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyenlere yönelik projesine başvuran ortopedik engelli, 8 çocuk babası Hamit Coşut, 50 bin liralık hibe desteği aldı. Daha önce inşaatlarda boyacılık yaparak, geçimini sağlayan Coşut, hibe desteğiyle İdil'de tel örgü imalathanesi kurdu.

PROJESİ KABUL EDİLDİ

Kendi işinin sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Coşut, İŞKUR yetkililerine teşekkür ederek, "Uzun yıllar inşaatlarda çalıştım. Batı illerinde 8-9 sene mevsimlik işçi olarak çalıştım. Artık işçi olarak çalışacak gücüm kalmadı. Engellilere yönelik 'Kendi İşini Kendin Kur Projesi' kapsamında tel örgü projesini yaptım. Allah’a şükür projem kabul edildi. Projem kabul olunca bende çok mutlu oldum. İnsan iş sahibi olunca çok mutlu oluyor. Böyle bir iş yeri açmak benim her zaman hayalimdi. Kaymakamlıktan, belediyeden, kamu kurumlarından tel örgülerimin alınması için destek bekliyorum" diye konuştu.

ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE

Hamit Coşut'un kurduğu imalathaneyi ziyaret eden Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Sadık Bora, İŞKUR olarak her zaman dezavantajlı gruplara destek verdiklerini söyledi. Başta engelliler olmak üzere tüm kesimler için böylesi projelere destek olacaklarını kaydeden Bora, şöyle konuştu: "Engelli kardeşim Hamit Coşut yanımıza geldi. İşsiz olduğunu söyledi. İş kurmak istediğini fakat elinde imkanı olmadığını söyledi. Biz de devletimizin engellilere ermiş olduğu kendi işini kurma projesi kapsamında vatandaşımızı hem bilgilendirdik hem de kendisine yardımcı olacağımızı söyledik."

"CANIGÖNÜLDEN DESTEK OLUYORUZ"

Bahar aylarından itibaren tel örgülere yoğun talep olacağını belirten Bora, "İnşallah bahar ayının gelmesi ile yoğun yaşanacak talepten dolayı daha fazla üretim yapılacak. Kardeşimiz de 2- 3 kişiyi istihdam eder. Biz devlet olarak kurumlar olarak engellilerimize karşı hiçbir engel tanımadan canıgönülden destek oluyoruz. İnşallah engellilerimiz her türlü engeli aşarak kendi hayatlarını güzel bir şekilde devam ettirirler. Engelli kardeşimize kuruluş aşamasında kuruluş desteği olarak 3 bin TL, iş yerini işletme gideri olarak 11 bin TL, makine tesisat alımı olarak da 36 bin TL olmak üzere toplamda 50 bin TL hibe desteğimiz oldu. Bu paranın geri alınması ve ödemesi bulunmamaktadır. İnşallah bu sayıyı artırırız." dedi.