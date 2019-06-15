Çorlu'da yaşayan engelli Okan Cihan, meslek edindiği inşaat mühendisliğinde, ağzıyla tuttuğu kaleminden, diliyle çevirdiği sayfalara kendisi gibi engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler çizmenin mutluluğunu yaşamak istiyor.

Engelini aşarak mühendis oldu

"DİZLERİMLE YÜRÜMEYİ, AĞZIMLA YAZMAYI ÖĞRENDİM"

"Ben dünyaya doğuştan bedensel engelli olarak geldim doğuştan ellerim ve ayaklarım tutmuyor" diyen Okan Cihan “Buna rağmen hayat mücadeleme çok küçük yaşlarda başladım. Dizlerimin üzerinde yürümeyi öğrendim. Daha sonra kalemi ağzıma alarak yazı yazmayı öğrendim. Bu şekilde kendimi geliştirdim. Daha sonrasında eğitim hayatıma başladım. Artık ağzımla yazabiliyordum, derslerimi çok sevmiştim öğretmenlerim de arkadaşlarım da bana çok yardımcı olmuştu. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımda başarılı yıllar geçirdim” dedi.

"ENGELLİ KARDEŞLERİME YARAR BİR İŞİM OLSUN İSTEDİM"

Daha sonrasında lise bittiğinde artık üniversiteye gitme zamanı geldi diyen Cihan, “Burada bir meslek seçmem gerekiyordu. Dedim ki bu ben ve benim gibi diğer engelli kardeşlerimle ilgili olsun onların yararına olsun istedim. Daha sonra da inşaat mühendisi olmaya karar verdim. Çünkü ülkemize bazı yapılarda engelliler için özgürce yaşam hakkı pek yok çoğu yerde engelli rampası dahi yok. Çoğu yerlerde merdiven var, eşik var. Onların çözümü için dedim ki ben inşaat mühendisi olayım, bu tarz konularda çalışmalar yapayım. Engellilerin rahat edebileceği sinema olur, okul olur, hastane olur onların rahat edebileceği onlara göre onlara özel yapıların projesine imza atmak isteğim vardı bu yönde inşaat mühendisi olmaya karar verdim. Üniversite yıllarımda da başarılı yıllar geçirip güzel bir sonuçla şu anda inşaat mühendisi mezunu oldum” diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYİN"

Engelliler bazı tavsiyelerde de bulunan Okan Cihan, “Bizler her şeyi başarabiliriz. Herhangi bir uzvumuz olmayabilir. Kolumuz, bacağımız ya da başka bir uzvumuz olmayabilir. Kendinizi geliştirin. Diyelim ki elinizle yazamıyorsanız, ağzınızla yazın, ayaklarınızla yazın. Hiçbir zaman pes etmeyin” dedi.

"ÇOCUKLARINIZI DESTEKLEYİN, ÖZGÜVEN AŞILAYIN"

Konuşmasının bir bölümünde engelli ailelerine de seslenen Okan Cihan, “Sizler de engelli çocuklarınıza, yavrularınıza sürekli arkasında olun, onlara destek verin. Onlara özgüven aşılayın. Onlara inanan ki, bizlere inanın ki, bizlere destek verildiği zaman bizlere şans verildiği zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur” şeklinde konuştu.

ENGELLİLER İÇİN PROJELER YAPMAK İSTİYOR

Hayalini de aktaran Okan Cihan, “Meslek kariyerimi seçerken, engelliler için özgürce hareket edebildiği yapıların projelerine imza atmak istiyorum demiştim. Şimdi inşaat mühendisiyim, mezun oldum. Eğer bana şans verilirse bu projelere en iyi şekilde imza atmak isterim” dedi.