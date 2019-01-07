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Engelli 2 oğluna bakan yaşlı kadın yardım bekliyor

Adana'da maddi imkansızlıklar yüzünden evini tamir ettiremeyen 73 yaşındaki Ayşe Nay, yağmur yağdığında çatısı akan yuvasında 2 engelli çocuğuyla birlikte yaşamak zorunda.

İHA | 07.01.2019 - 10:15..
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Yüreğir ilçesine bağlı Tahsille Mahallesi’nde geçen yıl eşini kaybettikten sonra biri engelli iki oğluyla birlikte iki odalı evde yaşam mücadelesi veren 73 yaşındaki Ayşe Nay, yağmur yağmasını hiç istemiyor.

Engelli 2 oğluna bakan yaşlı kadın yardım bekliyor

ÇATIYA ÇEKİLEN NAYLON DA İŞE YARAMADI

Evi bakımsız ve harabe olduğu için her yağmurda çatısı akıyor. Çatının akmaması için kendince çözümler bulan yaşlı kadın, çatıya naylon çekmesine rağmen evin akmasını önleyemedi. Yaşlı kadın ve oğulları gidecek başka bir yerleri olmadığı için damın her yeri akmasına rağmen bu evde yaşamaya devam ediyorlar.

Engelli 2 oğluna bakan yaşlı kadın yardım bekliyor

"GİDECEK BAŞKA YERİMİZ YOK"

Odanın her tarafına leğen ve tencere koyarak yağmur sularının evini ıslatmaması için önlem alan Ayşe Nay’ın çabaları çatının her tarafı aktığı için yetersiz kalıyor. Yaşlı kadın, tek isteğinin evinin onarılması olduğunu belirterek, "Burada yaşamak çok zor oluyor. Ancak başka gidecek yerimiz yok. Yağmur yağdığında su olduğu gibi evin içinde. Kışın çok soğuk oluyor soba bile kuramadım. Devletten dul maaşı alıyorum sadece onunla geçinmeye çalışıyorum. Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi olur. Ölsek de kurtulsak" dedi.

Engelli 2 oğluna bakan yaşlı kadın yardım bekliyor

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