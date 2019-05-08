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Engelli adam yangında canını verdi

Mersin'de bedensel engelli bir kişi, evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybederken, kendisine bakan annesi o sırada komşudaydı.

DHA | 08.05.2019 - 17:28..
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Mersin'in Erdemli ilçesinde on katlı bir apartmanın 6'ncı katında, bedensel engelli 41 yaşındaki Gökhan Sabah'ın evde yalnız olduğu sırada, mutfaktan dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanı gören çevre sakinleri polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Engelli adam yangında canını verdi

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürürken Gökhan Sabah’ın, tekerlekli sandalyede cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın annesinin, yangın sırasında komşusunda olduğu öğrenildi. Gökhan Sabah’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Engelli adam yangında canını verdi

Engelli gencin ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Engelli adam yangında canını verdi

Engelli adam yangında canını verdi

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