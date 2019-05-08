Engelli adam yangında canını verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde on katlı bir apartmanın 6'ncı katında, bedensel engelli 41 yaşındaki Gökhan Sabah'ın evde yalnız olduğu sırada, mutfaktan dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanı gören çevre sakinleri polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürürken Gökhan Sabah’ın, tekerlekli sandalyede cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın annesinin, yangın sırasında komşusunda olduğu öğrenildi. Gökhan Sabah’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Engelli gencin ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.