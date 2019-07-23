ABD'li kadın, bir kıyafet mağazası çıkışında neye uğradığını şaşırdığı bir olayla karşı karşıya kaldı.

ENGELLİ ARACIYLA HIZ YAPARKEN KADINA ÇARPTI

Kıyafet mağasına bakıp dışarı çıktığı sırada genç kadına, engelli aracıyla hız yapan kilolu bir adam çarptı. Kazanın etkisiyle genç kadın ne olduğunu anlayamadı.

Engelli aracıyla kaldırımda kadını ezen ABD'li VİDEO



GENÇ KADIN OLAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Yerde bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan kadın, daha sonra yerinde doğruldu. Genç kadın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.