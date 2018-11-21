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Engelli aracıyla metrelerce sürüklendi

Isparta'da cuma namazından çıktıktan sonra akülü engelli aracıyla seyreden bedensel engelli vatandaş elektrikli bisikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İHA | 21.11.2018 - 19:37..
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Sokak üzerinden çarşı istikametine akülü engelli aracıyla seyreden 61 yaşındaki Ünal Özcan, kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle engelli akülü araçtan yola düşerek metrelerce sürüklenen bedensel engelli adam ağır yaralandı. Kazaya karışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü ise olayın ardından yerinden kalkamayan engelli Ünal Özcan’a yardım etmek yerine, hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

12 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazada ağır yaralanan engelli sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam yaklaşık 12 günden bu yana hastanedeki yoğum bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Engelli aracıyla seyreden kişiye bisikletiyle çarpıp kaçtı VİDEO


AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazanın ardından Özcan ailesi, olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsünün bulunmasını isteyerek, olayla ilgili davacı ve şikayetçi oldu.
Emniyet güçlerinin, konuyla ilgili tahkikat başlatarak, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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