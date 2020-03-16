Engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren saldırgana idam

Satoşi Uematsu, Temmuz 2016'da Japonya'nın Sagamihara kentindeki Tsukui Yamayuri-en Bakımevi'ne sabah erken saatlerde pencereyi kırarak girmiş ve yataklarında uyuyan hastaları bıçaklamıştı.

Saldırıda 19 ila 70 yaşlarında 19 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Saldırgan, olayın ardından yakınlardaki bir karakola giderek polise teslim olmuştu. Yerel medya, Uematsu'nun karakoldaki sorgusunda "engellilerin ortadan kaldırılmasının daha iyi olacağını" söylemişti.

SALDIRIDAN İKİ HAFTA ÖNCE TABURCU EDİLDİ

Polis, Uematsu'nun, 2016'nın Şubat ayında bazı politikacılara gönderdiği mektupta yüzlerce engelliyi öldüreceği tehdidinde bulunduğunu söylemişti. Bir akıl hastanesinde tedavi gören Uematsu'nun saldırıdan iki hafta önce taburcu edildiği belirlenmişti.

MAHKEME İDAM KARARI VERDİ

Yokohama Bölge Mahkemesi, 30 yaşındaki Satoşi Uematsu hakkında kararını açıkladı. Uematsu hakkında, idam kararı verildi.

Ocak ayında yargılanmaya başlayan Uematsu, soruşturma ve duruşma süresince pişman olmadığını dile getirerek, yük olan insanları öldürerek dünyaya iyilik yapmaya çalıştığını öne sürmüştü.

'ÖN YARGILI KİŞİLİĞİ NEDENİYLE CİNAYET İŞLEDİ'

Avukatlarının akli yetersizliği olduğunu söyledikleri Uematsu'nun saldırı sırasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu belirtse de savcılar, hükümlünün akli yeterliliği olduğunu ve saldırıyı ön yargılı kişiliği nedeniyle işlediğini ifade etti.

DURUŞMADA PARMAĞINI KOPARMAYA ÇALIŞTI

İlk duruşmada herkesten özür dilediğini söyleyen Uematsu'nun, hemen ardından sağ elinin küçük parmağını ısırıp koparmaya çalışmasıyla ara verilen duruşma, zanlının ağzına bir şey alarak yere düşmesi ve kendisini kaldırmaya çalışan mahkeme görevlilerine karşı koyması üzerine yarıda kesilmişti.

Bakımevinde saldırı sırasında 150 engelli ve 8 görevli bulunuyordu.