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Engelli gencin polis olma hayali gerçeğe dönüştü

Polis elbisesi giydirilen 19 yaşındaki engelli genç kızın mutluluğu, gözlerinden okundu.

İHA | 08.01.2020 - 15:46..
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Mardin İl Emniyet Müdürü Çetinkaya, en büyük hayali polis olmak olan engelli Kader Korur’un hayalini gerçekleştirmek için yardımcılarına talimat verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınan genç kız, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’nın makam odasına getirildi.

Burada Emniyet Müdürü Çetinkaya tarafından misafir edilen Kader Korur’a, polis elbisesi giydirildi.

Kader Korur’un babası Kancu Korur, 19 yaşındaki engelli kızının bu hayalini gerçekleştiren Mardin Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve polis memurlarına teşekkür etti.

"KIZIMIN EN BÜYÜK HAYALİYDİ"

Kızının küçük yaşta geçirdiği havale yüzünden beyinde oluşan hasar nedeniyle engelli olduğunu belirten Kancu Korur, “Kızım bu haliyle en çok polis olmak istediğini sürekli bize söylüyor. Sadece bizimle 100 kelime konuşabiliyor. Konuştuğu 100 kelimeden 50’i polis olmak istediğini söylüyor. Şu an bile kendisini polis olarak tanıtıyor. Sağ olsun polisler evimize kadar geldiler. Kader’i alıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Ona çok sevdiği polis elbisesini giydirdiler. Emniyet Müdürümüz kızımla çok ilgilendi, bütün polisler ilgilendi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Kızım şu an evde bize kendini polis olarak tanıtıyor, çok mutlu oldu. dedi.

Engelli gencin polis olma hayali gerçeğe dönüştü -1

Engelli gencin polis olma hayali gerçeğe dönüştü -2

Engelli gencin polis olma hayali gerçeğe dönüştü -3

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