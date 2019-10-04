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Engelli gençlerin nikahı işaret diliyle kıyıldı

Şanlıurfa'da yaşayan işitme ve konuşma engelli çiftin nikahına katılan belediye başkanı, buzdolabı hediye etti.

İHA | 04.10.2019 - 15:01..
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Bir süre önce tanışan işitme ve konuşma engelli Hatice Kırhan ile Ömer Yürüme, evlenmeye karar verince, soluğu nikah salonunda aldı.

Evlilik işlemlerini tamamlayan çift, nikah masasına oturdu.

Engelli gençlerin nikahı işaret diliyle kıyıldı

İŞARET DİLİ İLE NİKAH

Engelli olan çiftin nikahının kıyılması sırasında, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli işaretli dili öğretmeni Hatice Toros da onlara yardımcı oldu.

İşitme engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı İZLE

BUZDOLABI HEDİYE ETTİ

Genç çifti mutlu gününde Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın da yalnız bırakmadı ve şahitliğini yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından çifte mutluluklar dileyen Başkan Aydın, evlilik cüzdanını geline verirken düğün hediyesi olarak da buzdolabı hediye etti.

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