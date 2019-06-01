Zihinsel engelli kıza cinsel saldırıya 21 yıl hapis

İzmir Buca'da yaşayan anne M.F., 23 Temmuz 2018'de evden çıkan bedensel ve zihinsel engelli kızı S.F.'yi telefonla arayıp, nerede olduğunu sordu.

BIÇAK ZORUYLA ALIKOYDU

S.F., Karşıyaka'da olduğunu, ilçeye kendisini bir kadının getirdiğini söyledi. Cep telefonu kapanan kızına daha sonra ulaşamayan M.F. polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. S.F., 4 gün sonra, sokaklardan kağıt ve hurda toplayarak geçimi sağlayan Zeki Yıldız'ın evinde bulundu. S.F. poliste alınan ifadesinde, sokakta tanıştığı Zeki Yıldız'ın bıçak dayayıp kendisini eve götürdüğünü, cep telefonun bataryasını çıkardığını ve 4 gün boyunca cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI, KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA"

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Zeki Yıldız ise ilişkiye girdiklerini ancak bunun da S.F.'nin rızasıyla olduğunu iddia etti. Anne M.F., kızının hem zihinsel hem de bedensel engelli olduğunu, bir gözünün hiç görmediğini, tekerlekli sandalye ile hareket edebildiğini, kendisini ifade etmekte zorlandığını belirtti. M.F., şüphelinin yalan söylediğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. Şüpheli Zeki Yıldız, mahkemece tutuklanırken, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

BAKANLIK AVUKATI: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise sanığın kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak derecede birine karşı cinsel istismar suçunu gerçekleştirmesinden dolayı, indirim yapılmadan en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyledi.



21 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığa 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl hapis cezası verirken, eylemi beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yapmasından dolayı cezayı 18 yıla, birden fazla gerçekleştirmesinden dolayı da 22 yıla çıkardı.

Mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi halinden dolayı sanığın cezasını 18 yıl 9 aya indirdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık Zeki Yıldız, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen toplam ceza 21 yıl 3 ay oldu.