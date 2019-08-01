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Engelli kadına tecavüz eden sapık tutuklandı

Ankara'daki özel bir kurumda eğitim gören 25 yaşındaki engelli kadına, servis şoförlüğü yapan sapık, tecavüz etti. Hakim karşısına çıkan ve tutuklanan sapık, cezaevine gönderildi.

DHA | 01.08.2019 - 16:18..
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki özel eğitim kurumunda eğitim gören 25 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli B.B., akşam saatlerinde eve gitmek üzere servise bindi.

ENGELLİ KADINA TECAVÜZ ETTİ

B.B.'nin ailesinin Çorum'da cenazede olduğunu öğrenen 54 yaşındaki servis şoförü Hasan B., kadını eve bıraktıktan sonra peşinden içeri girdi. Bir süre evde kalan Hasan B., engelli kadına tecavüz etti. Hasan B., daha sonra servis aracıyla olay yerinden ayrıldı.

EĞLENCE MEKANINDA BASILDI

Çorum'dan geldikten sonra kızlarının tecavüze uğradığını fark eden aile, polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hasan B.'nin gidebileceği adresler takibe alındı. Hasan B.'nin eğlence merkezinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, mekana baskın yaparak, gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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