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Engelli kişi evinin önünde bıçaklandı

Bedensel engelli 50 yaşındaki Muktedir Çapur evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

DHA | 18.03.2019 - 05:46..
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, İddiaya göre, dışarıda bulunan yakınları eve döndüklerinde Muktedir Çapur'u dairenin giriş kapısının önünde kanlar içerisinde buldu. Yakınların haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi Muktedir Çapur'un öldüğünü belirledi. Bedensel engelli Muktedir Çapur'un tekerlekli sandalyesinin apartmanın önünde olduğu, dairenin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilirken, boğazında da bıçak darbelerinin olduğu öğrenildi.

Engelli kişi evinin önünde bıçaklandı

SOKAKLARDA KURUYEMİŞ SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muktedir Çapur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sokaklarda kuruyemiş satan Muktedir Çapur'un öldürülmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Engelli kişi evinin önünde bıçaklandı

Engelli kişi evinin önünde bıçaklandı


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