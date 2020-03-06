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Engelli kişiye şantaj yapıp 100 bin lirasını aldılar

Engelli vatandaşın şantaj ve tehditle 100 bin lirasını çalan 9 zanlı tutuklandı.

İHA | 06.03.2020 - 11:20..
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Gaziantep'te yaşayan ve emlak işiyle uğraşan H.U., 10 yıl önce ortağı B.Y. ile emlak işi dolayısıyla anlaşmazlık yaşadı.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLDİ

Anlaşmazlıktan dolayı ortaklıkları bozulan B.Y., 1 yıl sonra eski ortağı H.U.’yu emlak bahanesiyle Nizip ilçesindeki bir adrese çağırdı.

B.Y. ve 4 arkadaşı yüzde 42 oranında bedensel engeli bulunan H.U.’ya cinsel saldırıda bulunarak, kamerayla uygunsuz görüntülerini çekerek tehdit etmeye başladı.

Engelli kişiye şantaj yapıp 100 bin lirasını aldılar

5 KİŞİNİN CİNSEL SALDIRISINA UĞRADI

Mağdur H.U.’nun avukatı Uğur İbili, “Müvekkilimiz H.U. ile şüpheli B.Y. emlak alışverişi yaparken şüpheli B.Y.’nin birini dolandırmaya kalkışması üzerine, müvekkilimiz olaya müdahale ediyor. Bundan sonra şüpheli ve müvekkilimiz arasında bir husumet doğuyor. Aradan 1 yıl geçtikten sonra şüpheli müvekkilimizi bir ev almak bahanesiyle, Nizip’te bir adrese çağırıyor. Müvekkilimiz tamamen saf bir niyetle evi almaya gidiyor, ama orada şüphelinin kurduğu tertibatla 5 kişinin cinsel saldırısına uğruyor. Bu saldırıyı silah ve bıçak zoruyla kamera kaydına alarak yapıyorlar. Yaklaşık bir ay sonrasında müvekkilimizi tekrar çağırarak, 'Elimizde videoların var, bu videoları ailenle paylaşmamamız için bize para vereceksen' diyerek şantajlar başlıyor. Şantajcılara vermiş olduğu para, şu an 100 bin lirayı geçmiş durumdadır.” dedi.

"MÜVEKKİLİM YÜZDE 42 ENGELLİDİR"

Müvekkilinin yüzde 42 oranında engelli olduğunu ve şüphelilerin engelinden de yararlandıklarını belirten İbili, “Müvekkilim, engel durumundan dolayı zaten dengesini sağlayamıyor. Herhangi bir darbe karşısında toparlanması zordur. Bunun da faydasını görerek şüpheliler, müvekkilime birkaç defa olarak cinsel saldırıda bulunmuşlardır. Daha sonrasında 2 kişi olarak, 5 kişi olarak bu saldırıları gerçekleştirmişlerdir." dedi.

Engelli kişiye şantaj yapıp 100 bin lirasını aldılar

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Şantaj ve tehdit olayıyla ilgili olarak 9 zanlının tutuklandığı ve aranan şüphelilerin de olduğunu aktaran İbili, “Dosya bize geldiği süreçte şantajlardan dolayı 9 kişi tutuklandı. Bu tutuklamalarda 1 ay önce yapılan operasyonda 4 kişi şantajdan, 1 kişi ise şantajı azmettiren olaraktan tutuklanmıştır. Azmettiren kişi de cinsel saldırının başında olan şüpheli B.Y.’dir. Bu kişi hem cinsel saldırıyı gerçekleştirmiş ve kamera kaydına aldırmış. Savcılık eninde sonunda suçlulara ulaşacaktır. Şüpheliler suçlarını kabul ederek, bir an önce savcılığa gelip, yardımcı olmaya çalışırlarsa en azından bu videoları kimden aldıklarını açıklarlarsa hem kendileri için cezada indirim sebebi olur hem de asıl suçluların cezalarını çekmeleri faydalarına olur." dedi.

Engelli kişiye şantaj yapıp 100 bin lirasını aldılar

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