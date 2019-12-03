Engelli Murat'ın duygulandıran hareketi

Muğla'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, bedensel engelli bir kişinin, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında tekerlekli sandalyesine tutunarak da olsa ayağa kalkmaya çalışması dikkati çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Muğla Engelliler Derneği, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği ve Muğla Beyaz Ay Derneği yetkilileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

HASSASİYETİ DUYGULANDIRDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduğu sırada engelli aracına tutunarak ayağa kalkmaya çalışan bedensel engelli 45 yaşındaki Murat Metin, hassasiyeti ile herkesi duygulandırdı.

Metin, yaptığı açıklamada, Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde anne ve babasıyla yaşadığını söyledi.

"ATAMA SAYGI İÇİN AYAĞA KALKTIM ZOR OLMADI"

Küçükken geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı kaldığını ifade eden Metin, "Atama saygı için ayağa kalktım. Benim için zor olmadı." ifadesini kullandı.

Törende konuşan Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman Toprakçı, engellilerin haklarının iyileştirilmesi, topluma daha iyi adapte olması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Engelli Murat'ın duygulandıran Atatürk ve İstiklal Marşı hassasiyeti İZLE

Engellilerin hak ettikleri hizmetlere ulaştığını belirten Toprakçı, "Müdürlüğümüz olarak en önemli görevlerimizden birisi, engelli kardeşlerimizin sorunlarına, bu anlamda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, cesaretle ve kararlılıkla el atmak, bu sorunlara çözüm üretmek oldu. Bu noktada büyük mesafe kaydetmenin memnuniyetini yaşıyoruz." diye konuştu.