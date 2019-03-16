Engelli öğrencilere 2 milyar 538 milyon liralık destek

Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal engelli bireylerden, özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitim almaları uygun görülenlerin eğitim giderleri için geçen yıl da kaynak aktarımında bulunuldu.

Bu durumdaki bireylere sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın destek sağlanıyor.

2018'de özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine engelli öğrenciler için bireysel eğitimde aylık 545 lira, grup eğitimi için de aylık 153 lira maddi destek verildi.

REHABİLİTASYON MERKEZİ HİZMETİ

Ocak-Kasım 2018 döneminde sağladığı toplam destek miktarı ise 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 lira olarak belirlendi.

Bu dönemde, Türkiye genelindeki 2 bin 524 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden ayda 370 binin üzerinde öğrenci hizmet aldı.

490 BİN ÖĞRENCİNİN TANILAMASI YAPILDI

Bakanlık tarafından geçen yıl özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden tanılaması yapılan öğrenci sayısı 490 bin oldu.

Özel eğitimde tarama testine giren bireyler, sonuçlarına göre tanılamaları ve yönlendirmeleri yapılarak nitelikli eğitim alacakları kurumlara yönlendirilerek, bireysel özelliklerine göre eğitim alma olanakları sağlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen yıllık hedefin üzerine çıkıldı.

YENİ MODELLER HAYATA GEÇİRİLECEK

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli çocukların tespiti için Türkiye genelinde il bazlı taramalar yapılacak ve ihtiyaç haritaları oluşturulacak.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan eğitim programlarında da güncellemeye gitmeye planlanıyor.

Disleksi, otizm gibi konularda uluslararası ve ulusal düzeydeki sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla ortak çalışmaları özendirecek, yeni kaynaştırma modellerini geliştirip uygulamaya alacak.



