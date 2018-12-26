Engelli öğretmen atamaları 1 Şubat'ta yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen başvurularının alınmasının 23 Ocak 2019'da, atamaların da 1 Şubat'ta yapılacağını ilan etti.

500 ÖĞRETMEN ATANACAK

Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan açıklamada, engelli öğretmen alımı ve mazerete bağlı yer değişikliğine dair duyuru yapıldı. 2019 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında, 500 öğretmen atamasının yapılacağı bildirildi.

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI OCAKTA

Öğretmenlerin; 2019 yarıyıl dönemi aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının, 2-7 Ocak 2019 tarihlerinde alınacağı belirtildi.

Tercihlerin yapılması ve onay sürecinin ise 10-16 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceği, tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin de 21 Ocak 2019'dan itibaren yapılacağı duyuruldu.