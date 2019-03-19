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Engelli torununa 10 yıldır hem annelik hem babalık

Babaanneleri, annelerinin terk ettiği biri yürüme engelli 2 çocuğa, 10 yıldır hem annelik hem de babalık yapıyor.

İHA | 19.03.2019 - 15:21..
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kirada yaşayan 65 yaşındaki Fikriye Can, biri engelli, iki torununa kendi imkanlarıyla bakıyor.

Anneleri terk ettikten sonra babası tarafından babaannesine teslim edilen çocuklardan 11 yaşındaki Muhammed Veysel okuluna giderken, yürüme engelli kardeşi Melek ise okula gidememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Engelli torununa 10 yıldır hem annelik hem babalık

"ANNE TERK ETTİ, BAKICI MAAŞI KESİLDİ"

“Annesi tarafından bakımı yapılırken annelerine bakıcı maaşı veriliyordu” diyen babaanne Fikriye Can, yetkililerden kendisine bakıcı maaşı verilmesini istedi. Babaanne, kendisinin kirada yaşadığını ifade ederek, “Çocuklarımın babası yevmiye usulü şoförlük yapıyor. Her türlü ihtiyaçlarını ben yapıyorum. Önceden anneleri bakarken bakıcı maaşı verilirdi. Anneleri terk ettikten sonra bakıcı maaşı da kesildi." ifadelerini kulandı.

Engelli torununa 10 yıldır hem annelik hem babalık



Engelli torununa 10 yıldır hem annelik hem babalık

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