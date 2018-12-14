Engelli Ümmühan okuma azmiyle örnek oluyor

İlçe merkezinde ailesiyle birlikte yaşayan, doğuştan bedensel engelli Ümmühan Çakmakçı, okula gidemediği için okumayı öğrenemedi.

EVDE EĞİTİM GÖRÜYOR

İçindeki okuma azmini hiç kaybetmeyen Çakmakçı, anne ve babasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru kabul edilince, evine gelen öğretmenden ders almaya başladı.

OKUMAYI ÖĞRENDİ

Yaklaşık iki aydır evinde, öğretmeni Reyhan Tuncez'den ders alan Çakmakçı, kısa sürede okumasını geliştirdi.

El ve ayaklarını kullanamayan Çakmakçı, burnuyla tablet bilgisayarını kullanarak, okumasını daha da ilerletmeye çalışıyor.

Ümmühan Çakmakçı, yaz tatilinde okula giden bir engelliyi gördükten sonra, içinde okuma hevesinin başladığını söyledi.

BİLGİSAYARDAN KİTAP VE MAKALELERİ OKUYOR

Ümmühan Çakmakçı, "Sağ olsun annem babam hemen harekete geçti. Eğitimim için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurumuz kabul edildi ve Reyhan Tuncez öğretmenim evime gelerek bana ders vermeye başladı. Daha önce okumam çok azdı, şimdi artık okumayı söktüm. Burnumla tablet bilgisayarımı kullanıyorum. Bilgisayardan kitap ve makaleler okuyorum. Telefonumu kullanarak, akrabalarımla mesajlaşıyorum. Öğretmenime mesaj atıyorum. Yaklaşık 2 aydır evimize gelen öğretmenden ders alıyorum. Okumam ilerledi. Ne okuduğumu artık anlıyorum ama ben daha büyük düşünüyorum. Hedefim, ya kaymakam olmak ya da hukuk okumak" dedi.

"ÜMMÜHAN ÇOK BAŞARILI"

Öğretmen Reyhan Tuncez ise öğrencisi Ümmühan Çakmakçı ile okuma hızlandırma çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Okumasını hızlandıran Çakmakçı'nın, toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemleri de öğrendiğini aktaran Tuncez, "Onun haricinde saatleri çalışıyoruz. Ümmühan şimdi saatleri de öğreniyor. Ümmühan oldukça başarılı. Eğitimimizin 1. kurunu bitirdik. Yarın sınavımız var. İnşallah başarılı olacaktır. Sonrasında 2. kura başlayacağız. Böylelikle ilkokulu da bitirmiş olacak" ifadelerini kullandı.