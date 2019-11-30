Engelli vatandaşın bisikletini çalanlar serbest bırakıldı

Osmaniye'nin Doktor İhsan Göknal Mahallesi 2002. Sokak'ta oturan M.Y.'nin (65) evinin önündeki engelli bisikleti 5 kişi tarafından çalındı.

POLİS KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Bisikletinin çalındığını fark eden M.Y. polisi aradı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızları tespit etti.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü SERBEST BIRAKILDI

Çaldıkları engelli bisikletini götürürken kameraların anbean kaydettiğini fark eden hırsızlar tanınmamak için kollarıyla yüzlerini gizlemeye çalıştı. Şüpheliler E.Y., T.F.D., R.C., A.Ç ve N.B.U. yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Engelli vatandaşın bisikletini çaldılar VİDEO