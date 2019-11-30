taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Engelli vatandaşın bisikletini çalanlar serbest bırakıldı

Osmaniye’de hırsızlar, 65 yaşındaki engelli vatandaşın bisikletini çaldı.

İHA | 30.11.2019 - 02:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Osmaniye'nin Doktor İhsan Göknal Mahallesi 2002. Sokak'ta oturan M.Y.'nin (65) evinin önündeki engelli bisikleti 5 kişi tarafından çalındı.

POLİS KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Bisikletinin çalındığını fark eden M.Y. polisi aradı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızları tespit etti.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü SERBEST BIRAKILDI

Çaldıkları engelli bisikletini götürürken kameraların anbean kaydettiğini fark eden hırsızlar tanınmamak için kollarıyla yüzlerini gizlemeye çalıştı. Şüpheliler E.Y., T.F.D., R.C., A.Ç ve N.B.U. yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Engelli vatandaşın bisikletini çaldılar VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AYM'den memur adayları lehine karar

AYM'den memur adayları lehine karar

7
Almanya’da binlerce öğrenci, iklim için yürüdü

Almanya’da binlerce öğrenci, iklim için yürüdü

6
İstanbul'da narkotik operasyonunda 47 kişi tutuklandı

İstanbul'da narkotik operasyonunda 47 kişi tutuklandı

1
Engelli vatandaşın bisikletini çalanlar serbest bırakıldı

Engelli vatandaşın bisikletini çalanlar serbest bırakıldı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir