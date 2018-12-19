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Engelli yayayı karşıya geçiren taksici

Trafikte aracını bırakan taksici, engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçirerek insanlık dersi verdi.

İHA | 19.12.2018 - 13:29..
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İstanbul Pendik'teki Yeşilbağlar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olay, yürekleri sızlattı. Tekerlekli sandalyeli engelli Taner Pamuk yol kenarında bekleyerek karşıya geçmek istedi.

Engelli yayayı karşıya geçiren taksici VİDEO

Uzun süre bekleyen Pamuk, araçların durmaması üzerine bir boşluk bulduğu anda yola çıkmaya çalıştı. Sürücüler hızla engelli vatandaşın yanından geçip giderken, Pamuk yola çıkarak araçların durması için uğraştı.

DİĞER SÜRÜCÜLER DUYARSIZ KALDI

Buna rağmen bazı sürücülerin, vicdansızlık yaparak, manevra yapıp yanından geçip gitmesi yürekleri sızlattı. Yaşanan bu durum karşısında bir ticari taksi sürücüsü, duyarsız kalamayarak aracını yolun ortasında bırakıp, engelli Pamuk’a yardım etti. Trafikteki araçları durduran taksi şoförü, Taner Pamuk’u yolun karşısına geçirdikten sonra aracına binerek yoluna devam etti. Yaşanan bu insanlık dersi ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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