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Engelli kadına tecavüz eden sanık beraat etti

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 ay tutuklu yargılanan sanık için, delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

DHA | 13.03.2019 - 13:40..
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Sanık, Esenyurt'ta tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya (29) bir AVM'nin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddiası ile 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanığın cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

10 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Bu soruşturma kapsamında 25 Eylül 2016 tarihinde tutuklanan E.G., 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

İDDİANAME'DE MÜŞTEKİNİN KABUL ETMEDİĞİ ANLATILIYOR

Şüphelinin bir kaç görüşmeden sonra müştekiye cinsel ilişki teklif ettiği ancak müştekinin bunu kabul etmediği savunulan iddianamede, 24 Eylül 2016 tarihinde müşteki ile şüphelinin Esenyurt'ta bir AVM'de buluştukları, şüphelinin burada da müştekiye cinsel ilişki teklif ettiği ancak müştekinin bunu kabul etmediği anlatılıyor.

Engelli kadına tecavüz eden sanık beraat etti

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI

Müştekinin lavaboya gitmek istediğini beyan etmesi üzerine şüphelinin müştekiyi AVM'nin engelliler tuvaletine götürdüğü ve burada müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyordu. Müştekinin kanamasının oluşması üzerine şüpheli ile müştekinin birlikte hastaneye gittiği anlatılan iddianamede, şüphelinin, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

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