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Engelliler için evde eğitim desteği geliyor

Sağlık durumları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler için evde eğitim dönemini başlayacak.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 14:26..
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Engelli çocukların evlerinde eğitim desteği alabilmesini sağlayacak düzenleme hayata geçirilecek.

Bu kapsamda yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık sorunları nedeniyle evinden çıkamayan engelliler de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince verilen eğitim desteğinden yararlanabilecek.

MADDİ DESTEK VERİLECEK

Taslak çalışmaya göre, bu yıl özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine giden engelli öğrenciler için katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira destek verilecek. Evinden çıkamayan engellilerin eğitimi için de merkezlere benzer desteği sağlayacak.

RAPOR ŞARTI

Bu kapsamda engellilerin sağlık raporunun değerlendirileceği Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) evde eğitim alması gerekir yönündeki kararının ardından, aileler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında bir protokol imzalanması öngörülüyor.

Engelliler için evde eğitim desteği geliyor

TELAFİ EĞİTİMLERİNİ HER ZAMAN ALABİLECEKLER

Son şekli ilerleyen günlerde verilecek taslakla, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine çeşitli nedenlerle devam edemeyen engelli bireylerin telafi eğitimlerini her zaman alabilmelerine imkan tanıyan düzenlemenin de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AİLELER RAHAT NEFES ALACAK

Söz konusu düzenlemelerle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyen engelli çocukların eğitim konusunda yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması, ailelere bu konuda destek olunması amaçlanıyor.

Öte yandan Bakanlığın verilerine göre, engelli öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine Ocak-Kasım 2018 döneminde toplam 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 lira destek sağlandı.

Bu dönemde, Türkiye genelindeki 2 bin 524 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden ayda 370 binin üzerinde öğrenci hizmet aldı.

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