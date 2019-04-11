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Engelliler, kurbağa adamlarla Haliç’e daldı

Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 174’üncü yılı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, kurbağa adamlarla su altı dalışı yaptı.

İHA | 11.04.2019 - 16:45..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümü münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’ndaki görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

Engelliler, kurbağa adamlarla Haliç’e daldı

5 METRE DERİNLİĞE İNDİLER

Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri, Haliç’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan kurbağa adamlar eşliğinde iskeleden suya tüplü dalış gerçekleştirdi. 5 metre derinliğe inen engelli dalgıçlar, burada şehit polisler anısına ay yıldızlı anıtı su altına yerleştirdi.



Engelliler, kurbağa adamlarla Haliç’e daldı

Engelliler, kurbağa adamlarla Haliç’e daldı

Engelliler, kurbağa adamlarla Haliç’e daldı

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