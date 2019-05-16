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Engellilerin asker olma sevinci

Engelliler Haftası kapsamında, engelli bireyler bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

İHA | 16.05.2019 - 17:05..
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Engelliler Haftası kapsamında temsili olarak bir gün askerlik yapan engellilerin yemin töreni, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

Muğla jandarma Alay Komutanlığı’nda gerçekleşen törende yemin eden 30 engelli birey, vatan görevini getirmenin gururunu yaşarken yemin töreni sırasında aileler duygusal anlar yaşadılar.

Engellilerin asker olma sevinci

Törende konuşan Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mine Menteş, büyük bir heyecan içinde olduklarını belirterek, “Hep otizmli bir çocuk annesi olarak anıldım. Bugün ise bir asker annesiyim. Aslında şu anda kelimelerin yetersiz kaldığı birini yaşıyorum. Bir tarafım delice kahkaha atmak istiyor, bir tarafım hıçkıra hıçkıra ağlamak. Biricik oğlumu bir günde olsa asker ocağına gönderebildim. Rabbim bazı insanların omuzuna kelebek kondurur. Kimimiz anlamayız o kelebeğin güzelliğini, bereketini.” dedi.

Engellilerin asker olma sevinci

AİLELER DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Konuşmaların ardından bir günlük temsili askerlik yapan 30 engelli birey, tören alanına gelerek askerlik yemini ettiler. Yemin töreni sırasında engelli aileleri, duygusal anlar yaşadı.

Yemin törenin ardından 30 engelli birey, terhis belgelerini Muğla protokolünden aldı. Tören, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getiren engelli bireylerin resmi geçit töreni ile sona erdi.

Engellilerin asker olma sevinci

Engellilerin asker olma sevinci

Engellilerin asker olma sevinci

Engellilerin asker olma sevinci

Engellilerin asker olma sevinci




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