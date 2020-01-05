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Engellinin tekerlekli sandalyesini çalıp geri getirdi

Ankara'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., mahkemede serbest bırakıldı.

DHA | 05.01.2020 - 02:33..
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17 Aralık'ta Mamak ilçesi Demirlibahçe mahallesinde, yürüme engelli Suriye uyruklu M.A., evinin önündeki tekerlekli sandalyesinin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Engellinin tekerlekli sandalyesini çalıp geri getirdi

ÇALDIĞI SANDALYEYİ EVİN ÖNÜNE BIRAKTI

Yapılan incelemede tekerlekli sandalyeyi evin önünden alıp götürürken kameraya yansıyan kişinin S.M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldığı sırada S.M.A., aldığı tekerlekli sandalyeyi evin önüne geri bıraktı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

S.M.A, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. S.M.A. ifadesinde, tekerlekli sandalyeyi satmak için aldığını ancak daha sonra vicdan azabı yaşadığı için geri götürüp aldığı yere bıraktığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Engellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktı -1

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