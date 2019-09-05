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Engelliye 'arsa alacağız' yalanıyla kredi çektirdiler

Kayseri'de engelli raporu bulunan bir kişiye, ‘arsa alacağız’ bahanesiyle 3 farklı bankadan 65 bin TL kredi çektiren 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

İHA | 05.09.2019 - 14:49..
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, engelli kısıtlı raporlu M.Y.’ye (58) ‘arsa alacağız’ bahanesiyle 3 farklı bankadan 65 bin TL kredi çektirilmesi üzerine harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ö.Ö.’nün (52) planladığı ve organize ettiği zincirleme dolandırıcılık olaylarına karışan M.Ö. (20), B.A. (56), B.Ö. (27), M.K. (53) ile arsa alıcı kılığına girerek Kayseri’de çok sayıda dolandırıcılık olaylarından kaydı bulunan M.S.’yi (38) tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Engelliye 'arsa alacağız' yalanıyla kredi çektirdiler

9 MİLYONLUK ARSAYA DA GÖZ DİKTİLER

Şüpheli Ö.Ö. ve diğer şahıslar,  M.Y.’nin Melikgazi ilçesinde bulunan 9 milyonluk arsasını baskı ve tehdit yaparak yağmalamak suretiyle devir istedikleri esnada yakayı ele verdi. M.Ö., B.A., B.Ö., M.K., ve M.S. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alındı.

Engelliye 'arsa alacağız' yalanıyla kredi çektirdiler

TEFECİLİKTEN DOLANDIRMIŞLAR

5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında şüphelilerde biri, bir gazetecinin "İnsanları neden dolandırdınız?" sorusuna "Tefecilikten dolayı" cevabını verdi.

Engelliye 'arsa alacağız' yalanıyla kredi çektirdiler

Engelliye 'arsa alacağız' yalanıyla kredi çektirdiler

Engelliye 'arsa alacağız' yalanıyla kredi çektirdiler

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