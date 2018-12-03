Engin Altan Düzyatan: Dünyanın en güzel annesi sensin

Yakşıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Ekim 2014’te dünyaevine girdiği eşi Neslişah Düzyatan'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden de kutlamak istedi.

Neslişah Düzyatan Instagram'da paylaştığı kareye bu notu düştü: "Sevgilim iki ki doğmuşsun! İyi ki hayatımızı beraber paylaşıyoruz... Dünyanın en iyi, en güzel annesi seni çok seviyoruz!"

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Önceki akşam 30'uncu yaş gününü kutlayan Neslişah Düzyatan duygularını böyle dile getirdi: "Şanslıyım, çünkü 30 yaşıma elimde sevgilimin, eşimin eli, kucağımda iki evlat ve çevremde eşsiz dostlarımla girdim. Teşekkürler hayat!"