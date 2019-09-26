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Engin Altan Düzyatan sakallarını kesti

5 yıl sakallı dolaşan oyuncu Engin Altan Düzyatan, imaj değiştirdi.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 08:20..
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Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar dün akşam katıldıkları bir davet çıkışı görüntülendiler. Yeni dizisi için imaj değiştiren Engin Altan, yeni görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

Engin Altan Düzyatan sakallarını kesti

"ÇOK YAKIŞTI"

Neslişah Alkoçlar eşinin yeni imajı için "Ben her haliyle gördüm. Kısa sakal, uzun sakal... Bayılıyorum. Çok yakıştı. Çocuklar da her haline alıştılar. Çok seviyorlar babalarını." dedi.

"5 SENE SONRA KESTİM"

Engin Altan Düzyatan ise "5 sene sonra sakalımı kestim. Emir 'baba benim gibi olmuşsun' dedi." diye konuştu.

Engin Altan Düzyatan sakallarını kesti

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