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Cumhurbaşkanı, CHP'li Özkoç'a 1 milyonluk tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

İHA | 05.03.2020 - 09:18..
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TBMM'nde dün yaşanan kavganın yankıları sürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atağa geçti.

Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk." dedi.

TBMM'de büyük kavga İZLE

DÜN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı.

TBMM'de kavgaya uçarak giren vekil İZLE

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