Engin Özkoç'a yumruk atan vekilin eli kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'i karıştırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, hakaretlerde bulunan Özkoç'un açıklamalarına, AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Özkoç'un açıklamalarından sonra CHP ile AK Partili vekiller arasında yaşanan tartışmalar, yumruklu kavgaya dönüştü.
AK PARTİLİ VEKİLİN ELİ YUMRUK ATARKEN KIRILDI
Kavga sırasında CHP milletvekili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde üç parçalı kırık oluştu.
Vekil Yıldız, daha sonra ameliyata alındı.