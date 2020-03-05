Engin Özkoç'a yumruk atan vekilin eli kırıldı

Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.

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Hayatta Her Şey Var programında şok itiraf

Telefonla canlı yayına bağlanan bir izleyici, hamile olduğu dönemde, kocasının kendisini kuzeni ile aldattığını itiraf etti.