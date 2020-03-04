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Engin Özkoç'un kavgaya sebep olan konuşması

CHP'li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şereften yoksunsun, haysitetten yoksunsun, onursuzsun ve şeytansın" ifadeleriyle hakaret etti.

AA | 04.03.2020 - 18:27..
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Engin Özkoç'un kavgaya sebep olan konuşması

Meclis'te AK Partili vekillerle CHP'li vekiller arasında tekme tokat kavga çıktı.

Kavganın nedeni ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç.

CHP'li Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır ifadelerle hakaret etti.

HAKARETLERLE DOLU KONUŞMA

Özkoç,  "İkiyüzlüsün, şereften yoksunsun. Haysiyetten yoksunsun, onursuzsun ve şeytansın. Senden korkacak mıyız? Biz bu ülkenin topraklarında adım adım işgal edenlerden hiç korkmadık. Bu vatana ihanet edenlerden hiç korkmadık. Gazeteciler de şehit verdi, akademisyenler de siyasiler de şehit verdi. Senin söylediğin hiçbir şeyin, bizim inancımızda karşılığı yoktur. Sen bunların hepsine ihanet etmiş olan birisin. Şehide kelle diyen kişi, haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir." dedi.

CHP'li Engin Özkoç'un bu sözleri, Meclis oturumunda yeniden gündeme geldi ve kavga çıktı.

Engin Özkoç'un kavgaya sebep olan konuşması VİDEO

Engin Özkoç'un kavgaya sebep olan konuşması

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