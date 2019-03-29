Engincan Ural çapkınlıkta

1 Çok satanlar Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

2 Xiaomi katlanabilir telefonuna ait yeni video yayınlandı Çinli şirket Xiaomi'nin çift taraflı katlanabilir telefonuna ait yeni bir video internete düştü.

3 Uçan Osmaniyeli Amerikan basınının ilgisini çekti Geçtiğimiz günlerde gölgelik şemsiyesi ile çıkan hortumda uçan işçi, Amerika'da yayın yapan bir kanalda gündeme geldi. Görüntüleri izleyen haber spikerleri, inanılmaz tepkiler verdi.

4 Şubat ayı ithalat ihracat rakamları belli oldu TÜİK'e göre ihracat, şubatta yıllık yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolar oldu.

5 Londra'da polis zanlıları yakalamak için camiye girdi Bir kişiyi bıçaklayıp camiye kaçan zanlı yapılan operasyona rağmen yakalanamadı.

6 6 yıl ceza alan adam, markete pompalıyla saldırdı 2015 yılında bir marketi gasbeden ve bu suçtan yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, kararı öğrendikten sonra aynı markete ateş açtı.