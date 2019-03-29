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Engincan Ural çapkınlıkta

Engincan Ural, Bebek'te sarışın bir güzelle görüntülendi.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 09:40..
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Hakan Ural ve Sibel Can'ın 27 yaşındaki oğulları Engincan Ural, önceki gece Bebek’te sarışın bir güzelle yakalandı. Engincan Ural, iki erkek ve bir sarışın kız arkadaşıyla Bebek'teki bir mekanda eğlendi.

"BAS GAZA"

Milliyet'te yer alan haberine göre, eğlence sonu mekandan ayrılan Engincan, annesinin son model lüks cipine sarışın kız arkadaşıyla binerken, art arda patlayan flaşlar karşısında yüzünü sakladı. Direksiyon başında olan arkadaşına “Baz gaza” diyen Engincan Ural, sarışın kız arkadaşıyla hızla gecenin karanlığında gözden kayboldu.

Engincan Ural çapkınlıkta

Engincan Ural çapkınlıkta

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