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Engir Gölü sazlığındaki yangında kuşlar telef oldu

Melikgazi ilçesindeki Engir Gölü'nün sazlık kısmında çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü, göçmen kuşların uğrak yeri olan gölde, ölü kuşlar bulundu.

DHA | 26.11.2019 - 18:15..
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Gesi İldem Mahallesi'nde bulunan Engir Gölü'nün sazlık kısmında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

RÜZGAR YANGININ BÜYÜMESİNE NEDEN OLDU

Göçmen kuşların uğrak yeri olan Engir Gölü'nde çıkan yangını fark edenler, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı.

Yangında, yaklaşık 400 dekar alanın zarar gördüğü, bazı kuşların da telef olduğu belirlendi.

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -4

GÖÇMEN KUŞLAR TELEF OLDU

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Bu alan içerisinde doğal yaşamın gerektiği hayvanların yaşadığını ve yaşam alanları olduğunu biliyoruz. Etrafta besicilerin çiftlikleri var. Rüzgârın olduğu bir bölge. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yukarı bölgede ağaç sulaması yapıyor. İç kısımda yangın bir noktadan başladı ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sınırlı bir ortamda çalışmalarımızı sürdürdük. Yangında kısmen kuşların telef olduğunu gördük. Alanda bulunan tilkiler burayı terk etti. Bu durduk yere çıkan bir yangın değildir. Burayı yakan kişi ya da kişiler de sonucunu biliyordu. Alan çok büyük. Sulu müdahale şansımız yok. Yangının çıkış nedenini araştıracağız" dedi.

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -1

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -2

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -3


Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -5

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -6

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -7

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -8

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -9

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu -10

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