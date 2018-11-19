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Eniştesine rambo bıçaklarıyla saldırdı

Samsun'da bir kişi, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan eniştesine 2 adet Rambo bıçağı diye tabir edilen bıçakla saldırarak ağır yaraladı.

İHA | 19.11.2018 - 15:40..
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik problemleri bulunduğu öğrenilen ve eniştesinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden Muhammet Ö.(43), eniştesi Ömer Ü.A.'nın(48) pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti.

Eniştesine rambo bıçaklarıyla saldırdı

ENİŞTESİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Muhammet Ö., elinde Rambo bıçağı diye tabir edilen 2 adet bıçakla eniştesine saldırdı. Bu sırada Muhammet Ö. eniştesini elinde bıçak kovalamayı sürdürürken, tesadüfen olay yerine gelen Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, olaya müdahale etti. Polisler silah çıkartıp saldırganı yakalayarak Ömer Ü.A.'yı ölümden kurtardı.

https://videonuz.ensonhaber.com/izle/enistesine-rambo-bicaklariyla-saldirdi

Eniştesine rambo bıçaklarıyla saldırdı VİDEO

HAKARET GEREKÇESİ

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ömer Ü.A. tedavi altına alındı. 4 yerinden bıçaklanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen eniştesini kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakladığını söyleyen Muhammet Ö., Denizevleri Polis Merkezine götürüldü.

Muhammet Ö.'nün eniştesini bıçaklama ve kovalaması ile polisin olaya müdahale anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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