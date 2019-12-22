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Eniştesini öldürdükten sonra kendisini vurdu

Manisa'da Mehmet Ö., ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eniştesi Mehmet Sayar'ı vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

DHA | 22.12.2019 - 05:13..
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Turgutlu İlçesi Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Mehmet Sayar'a ait dairede meydana gelen olayda, Mehmet Ö. (35) ile eniştesi Mehmet Sayar (39) iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı.

Eniştesini öldürdükten sonra kendisini vurdu

ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., eniştesine tabancayla 2 el ateş etti. Mermilerin başına isabet ettiği Sayar kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. tabancayla kendisini de başından vurdu.

Eniştesini öldürdükten sonra kendisini vurdu

KENDİSİ DE AĞIR YARALI

Olay sırasında evde olan Sayar'ın eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Sayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Ö., ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

5 çocuk babası Sayar'ın cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eniştesini öldürdükten sonra kendisini vurdu

Eniştesini öldürdükten sonra kendisini vurdu

Eniştesini öldürdükten sonra kendisini vurdu

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