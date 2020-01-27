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Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Dilek apartmanının enkazında, ekipler bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

İHA | 27.01.2020 - 04:23..
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Cuma akşamı merkez Sivrice üssü olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'da ve Malatya' da çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

ÇALIŞMALAR 53 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Dilek apartmanında yıkım sonrası enkaz arama kurtarma çalışmaları 53'üncü saatinde devam ediyor.

Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı VİDEO

1 BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altında bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cenaze, tespit işlemleri için morga kaldırıldı.

ENKAZ ALTINDA 2 KİŞİ DAHA VAR

Gece eksi derecelere varan soğukta ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.

Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

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