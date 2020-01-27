Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Cuma akşamı merkez Sivrice üssü olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'da ve Malatya' da çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

ÇALIŞMALAR 53 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Dilek apartmanında yıkım sonrası enkaz arama kurtarma çalışmaları 53'üncü saatinde devam ediyor.

Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı VİDEO

1 BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altında bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cenaze, tespit işlemleri için morga kaldırıldı.

ENKAZ ALTINDA 2 KİŞİ DAHA VAR

Gece eksi derecelere varan soğukta ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.