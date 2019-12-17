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Ensonhaber yazdı, camideki oturaklar kaldırıldı

Ensonhaber'in dün 'Üsküdar St.Antuan Camii' benzetmesi yaptığı Üsküdar'daki Selamiali Fahreddin Tivnikli Camii eski görünümüne döndü.

İHA | 17.12.2019 - 15:44..
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Camilerin kiliseye benzemesine neden olan ve Ensonhaber'in de dün yaptığı haber sonrası Diyanet harekete geçti.

Müftülüklere yollanan yazıda camilerdeki oturakların kaldırılması gerektiği belirtildi.

Dün manşetten verdiğimiz "Üsküdar St. Antuan Camii" haberinin ardından söz konusu camide de oturaklar kaldırıldı.

Selamiali Fahreddin Tivnikli Camii'nde önceki günlerde sabit oturakları kullanan yaşlı cemaat ise yere oturarak namazını kıldı.

"DEMEK Kİ KILINABİLİYOR"

Sefer Bayraktar isimli vatandaş, “Biz yaşlılar rahat etsin diye tabureler yapılmıştı buraya. Şuan kaldırdık. Tepkilerde oldu tabi. Ama şimdi baktım gayet rahat oturup kılabiliyorlar” dedi. Muharrem Kılıç ise, “Sandalyede kılınması doğru bir şey değil. Şimdi demek ki kılınabiliyor. Ben kılıyorum sandalyede öbür vatandaşta kılıyor sandalyede nasıl olsa raht diye tabi bu hoş bir şey değil” şeklinde konuştu.

Ensonhaber yazdı, camideki oturaklar kaldırıldı

Ensonhaber yazdı, camideki oturaklar kaldırıldı

Camilerde kilise düzeni devam ediyor haberi
Ensonhaber yazdı, camideki oturaklar kaldırıldı

Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı haberi
Ensonhaber yazdı, camideki oturaklar kaldırıldı

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